В Уфе двое детей выпали из окна жилого дома по улице Лермонтова

В Уфе двое детей выпали из окна жилого дома по улице Лермонтова
В Уфе двое детей выпали из окна жилого дома по улице Лермонтова
Вчера, 23:52ПроисшествияАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
Рядом с двумя детьми под окнами дома на улице Лермонтова лежала москитная сетка, сообщают в УГЗ Уфы

Вечером 20 июня на улице Лермонтова в Уфе местные жители стали очевидцами падения из окна второго этажа двоих несовершеннолетних детей. Об этом сообщает УГЗ Уфы.

Двоих детей — четырехлетнего мальчика и двухлетнюю девочку очевидцы обнаружили близ дома № 24 по улице Лермонтова в Калининском районе Уфы. Отмечается, что рядом с детьми на мокрой земле лежали обломки москитной сетки.

Сообщается, что дети находились дома вместе с отцом. Сейчас оба ребенка доставлены в больницу.

Напомним, что годом ранее в Уфе при падении из окон пострадали 23 ребенка, а скончались — восемь. Отметим также, что в текущем 2022 году в результате падения из окон многоэтажек погибли уже трое детей разного возраста.

Также днём ранее в Уфе на видео попал шестилетний мальчик, совершавший неторопливую прогулку по оконному карнизу пятого этажа жилого дома. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы