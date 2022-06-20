В Башкирии из окна 4 этажа выпал 5-летний ребенок

В Башкирии из окна 4 этажа выпал 5-летний ребенок
В Башкирии из окна 4 этажа выпал 5-летний ребенок
Сегодня, 10:28ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: 1MI
Инцидент произошел в Стерлитамаке в минувшую пятницу, сообщает пресс-служба Госкомитета по ЧС РБ.

В Стерлитамаке 17 июня еще 5-летний ребенок выпал из окна квартиры на 4-этаже. Как сообщает пресс-служба Госкомитета по ЧС, ребенок был госпитализирован в городскую клиническую больницу № 1 в Стерлитамаке.

Напомним, что в минувшие выходные в Уфе по карнизу 5 этажа прогуливался 6-летний ребенок. Произошедшее на видео сняли очевидцы. К счастью, спасатели по прибытии на место пострадавших не обнаружили.

Ранее Mkset рассказывал о том как наказывают родителей за «детопад» из окон, а также почему трагедия может произойти даже в благополучной семье.

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