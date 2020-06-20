В Уфе за сутки утонули двое мужчин и один ребенок

Накануне, 19 июня, уфимские спасатели вытащили из разных водоемов тела утонувших людей. Так, очевидцы сообщили в МЧС Башкирии о том, что в реке Уфа неподалеку от пляжа в районе улицы Фронтовых бригад находится тело ребенка без признаков жизни. Сейчас следователи выясняют причины и обстоятельства его смерти.

Второй трагический случай произошел на ребе Белой. Там, купаясь на несанкционированном пляже, утонул 20-летний молодой человек. Спасатели обнаружили его тело только сегодня утром 200 метрах от пляжа на левом берегу.