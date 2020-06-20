В Уфе за сутки утонули двое мужчин и один ребенок
Сегодня, 12:04ПроисшествияКарина МамаеваФото: miasskoe.bezformata.com
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Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии.
Накануне, 19 июня, уфимские спасатели вытащили из разных водоемов тела утонувших людей. Так, очевидцы сообщили в МЧС Башкирии о том, что в реке Уфа неподалеку от пляжа в районе улицы Фронтовых бригад находится тело ребенка без признаков жизни. Сейчас следователи выясняют причины и обстоятельства его смерти.
Второй трагический случай произошел на ребе Белой. Там, купаясь на несанкционированном пляже, утонул 20-летний молодой человек. Спасатели обнаружили его тело только сегодня утром 200 метрах от пляжа на левом берегу.
Также на реке Белой, но уж сегодня, 20 июня, неподалеку от СНТ "Козарез" спасатели обнаружили тело мужчины. Сейчас его личность устанавливают сотрудники полиции.
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