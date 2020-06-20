В Уфе спустя полгода поисков нашли тела пропавших детей семьи Мазовых

В Уфе спасатели обнаружили тела 5-летнего Вячеслава Мазова и 8-летнего Ильи Мазова, пропавших без вести в октябре 2019 года. Местоположение их отца Артема Мазова неизвестно до сих пор.

Известно, что тела детей были обнаружены в водоемах. Одного из мальчиков нашли вечером 19 июня в реке Уфа на территории Калининского района, а его брата утром 20 июня в реке Белая на территории Демского района.

После опознания и экспертизы следователи установили, что ими оказались 5-летний Вячеслав Мазов и 8-летний Илья Мазов, пропавшие без вести в октябре 2019 года. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выяснят причину смерти мальчиков.