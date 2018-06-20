В Уфе в ТЦ «Экватор» нашли нарушения требований пожарной безопасности

В помещении торгового центра «Экватор» не соблюдались противопожарные правила, что создавало угрозу безопасности граждан, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Одна из входных дверей была заблокирована торговым павильоном, двери эвакуационных выходов закрыты на ключ, в нескольких помещениях автомойки отсутствовала автоматическая пожарная сигнализация, сотрудники не были обучены мерам пожарной безопасности.

В отношении обслуживающей организации «Доминант-А» и директора возбуждены административные дела по статье «Нарушение требований пожарной безопасности». Виновные оштрафованы на общую сумму в 156 тысяч рублей.