В Башкирии ищут алиментщика, задолжавшего полмиллиона рублей детям

В розыск объявлен 38-летний Юлдашбаев Ильдар Сатылбалдиевич, сообщает пресс-служба судебных приставов республики. Отец оставил без содержания несовершеннолетних детей в Сибае и задолжал им 500 тысяч рублей алиментов.

По адресу прописки должник не проживает, на телефон не отвечает, на прием к судебному приставу не является. Где он находится сейчас - неизвестно.