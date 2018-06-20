В Башкирии бывший чиновник обвиняется в махинациях с недвижимостью

48-летний бывший начальник отдела культуры Гафурийского района обвиняется по статье «Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В 2009 году обвиняемый получил во временное пользование служебную квартиру в селе Красноусольский рыночной стоимостью 925 тысяч рублей. При этом данное жилье в свою собственность он оформить не мог, поскольку ранее уже реализовал право бесплатной приватизации.

В феврале 2013 года обвиняемый незаконно переоформил квартиру на свою мать. При этом женщина не была нуждающейся в улучшении жилищных условий и оснований для получения социального жилья не имела. Тогда же квартира была незаконно приватизирована, после чего обвиняемый составил от имени матери договор дарения имущества и оформил его в свою собственность.