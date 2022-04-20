В Уфе сотрудник салона связи сливал базы с данными абонентов за 3-4 тысячи рублей

В столице республики завели уголовное дело на 24-летнего местного жителя, который будучи сотрудником салона связи сливал данные клиентов. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК республики.
По версии следствия, молодой человек в период своей работы в одном из уфимских салонов связи предоставлял данные по детализации телефонных соединений абонентов третьей стороне. Отмечается, что делал он это не безвозмездно — цена каждой детализации составляла от трёх до четырёх тысяч рублей.
Как сообщают в ведомстве, неправомерный доступ к информационной базе оператора является уголовным правонарушением. Также данная база относится к объектам критической информационной инфраструктуры страны.
Преступный факт был выявлен в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Башкортостан.
Преступление удалось выявить в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.