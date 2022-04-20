В Уфе сотрудник салона связи сливал базы с данными абонентов за 3-4 тысячи рублей

В Уфе сотрудник салона связи сливал базы с данными абонентов за 3-4 тысячи рублей
В Уфе сотрудник салона связи сливал базы с данными абонентов за 3-4 тысячи рублей
Сегодня, 09:32ПроисшествияАзамат НуховФото: Мария Грехова / 1MI
В Уфе возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего сотрудника салона связи, который за вознаграждение сливал данные по детализации звонков клиентов, сообщает СУ Следственного комитета республики

В столице республики завели уголовное дело на 24-летнего местного жителя, который будучи сотрудником салона связи сливал данные клиентов. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК республики.

По версии следствия, молодой человек в период своей работы в одном из уфимских салонов связи предоставлял данные по детализации телефонных соединений абонентов третьей стороне. Отмечается, что делал он это не безвозмездно — цена каждой детализации составляла от трёх до четырёх тысяч рублей.

Как сообщают в ведомстве, неправомерный доступ к информационной базе оператора является уголовным правонарушением. Также данная база относится к объектам критической информационной инфраструктуры страны.

Преступный факт был выявлен в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Башкортостан.

Преступление удалось выявить в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

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