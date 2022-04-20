В Приамурье погибли три человека в провалившемся под лед грузовике
В Приамурье погибли три человека в провалившемся под лед грузовике
Сегодня, 14:06
Происшествия
Фото: piqsels.com
В Амурской области 19 апреля на Зейском водохранилище под лед провалился грузовик. Погибли три человека.
Как сообщает iz.ru, грузовик «Урал» провалился под лед и все находящиеся в нем водитель и двое пассажиров погибли. Прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
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