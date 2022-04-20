В Башкирии сотрудник ГИБДД и его супруга были найдены мертвыми в собственной квартире

В Башкирии сотрудник ГИБДД и его супруга были найдены мертвыми в собственной квартире
В Башкирии сотрудник ГИБДД и его супруга были найдены мертвыми в собственной квартире
Сегодня, 10:57ПроисшествияЭлина Сайфранова
В собственной квартире в Кумертау были обнаружены тела 36-летнего сотрудника ГИБДД и его супруги, а также трупы домашних животных, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

В городе Кумертау было обнаружено тело 36-летнего сотрудника ГИБДД. Как уточняет пресс-служба МВД Башкирии, утром 19 апреля мужчина не вышел на работу. После безуспешных попыток дозвониться до погибшего, коллеги решили прийти в квартиру сотрудника, одна дверь никто не открыл. Так, после вскрытия замка, в квартире были обнаружены тела самого сотрудника, его супруги 1991 года рождения и домашних животных.

Известно, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, также была назначена служебная проверка. В МВД не исключили, что причиной смерти могла стать неисправность газового оборудования.

Накануне сообщалось о ДТП в Иглинском районе, в котором насмерть сбили сотрудника ДПС. Известно, что на 32-летнего старшего лейтенанта полиции Рафиса Хайритдинова совершил наезд водитель Chevrolet Niva. В результате чего, сотрудник получил тяжелые травмы.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы