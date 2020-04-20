Следком Башкирии сообщил подробности гибели двух мужчин в колодце
20 апреля, 17:53ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Следком Башкирии
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В ведомстве сообщили чуть больше подробностей о жуткой гибель в Уфе.
В ведомстве уточнили, что несчастный случай произошел на территории складских помещений в Затоне.
Напомним, 19 апреля 19-летний мужчина спустился в канализационный колодец,чтобы проверить его, так как колодец находился на территории коммерческой организации, где она работает.
Когда он там работал, то начал задыхаться. Вслед за ним полез еще один 34-летний мужчина, но также потерял сознание и не смог помочь.
Спасти пострадавших не удалось, несмотря на медицинскую помощь. Причина произошедшего пока неизвестна.
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