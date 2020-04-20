Следком Башкирии сообщил подробности гибели двух мужчин в колодце

В ведомстве уточнили, что несчастный случай произошел на территории складских помещений в Затоне.

Напомним, 19 апреля 19-летний мужчина спустился в канализационный колодец,чтобы проверить его, так как колодец находился на территории коммерческой организации, где она работает.

Когда он там работал, то начал задыхаться. Вслед за ним полез еще один 34-летний мужчина, но также потерял сознание и не смог помочь.