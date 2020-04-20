Фото: pixabay.com
Пожар в чернобыльской зоне усиливает сильный ветер
20 апреля, 16:42Происшествия
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Тушению пожаров в чернобыльской зоне мешают сильные ветра.
Как пишет RT, менее половины очагов возгорания в этой зоне ликвидированы. При этом синоптики прогнозируют усиление ветра до 20 м/с.
Глава МВД Украины Арсен Аваков отметил, что спасатели выполняют свои обязанности как следует.
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