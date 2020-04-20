Больше десяти лошадей погибло при пожаре в Екатеринбурге
20 апреля, 16:12ПроисшествияФото: pixabay.com
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В Екатеринбурге пожар в деревянной конюшне стал причиной гибели двенадцати лошадей и пяти собак.
Об этом стало известно 20 апреля, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что площадь возгорания составила 140 квадратных метров.
Прибывшие на место специалисты локализовали огонь в 8 часов 1 минуту по местному времени. Открытое горение они смогли ликвидировать в 8 часов 27 минут.
В результате пожара была повреждена внутренняя отделка находящегося рядом гаража. Перехода огня на жилые постройки пожарным удалось не допустить.
Причина пожара пока не установлена.
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