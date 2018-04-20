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Жительница Уфы украла из магазина детское питание
Сюжеты:
Весна в БашкирииБолеем за нашихЧП в школе
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Жительница Уфы украла из магазина детское питание

Сегодня, 13:11ПроисшествияТатьяна Майорова
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