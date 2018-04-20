Жительница Уфы украла из магазина детское питание

19-летнюю уфимку задержали в микрорайоне Сипайлово по подозрению в краже 20 банок детского питания. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

По данным полиции, 19-летняя девушка незаметно сложила в свою сумку баночки с детским питанием и вынесла их из магазина, не расплатившись. Затем она стала продавать похищенное прохожим, а полученные деньги тратила на свои нужды.