Житель Сибая заказал убийство собственной матери, но киллер убил и сестру

34-летний сибаец, решивший избавиться от матери, ранее был судим за пособничество в убийстве прокурора Сибая Ханифа Карачурина. В тюрьме он познакомился с человеком, у которого, выйдя на свободу, заказал убийство своей матери. В награду пообещал 200 тысяч рублей.

В апреле прошлого года киллер, получив фото и ключи от квартиры, проник в дом. Дожидаясь женщину, инсценировал ограбление, похитив драгоценности на 50 тысяч рублей. В это время неожиданно с работы пришла 29-летняя дочь жертвы. Злоумышленник, долго не думая, задушил девушку. Дождавшись возвращения 54-летней женщины, довел до конца свой замесел.