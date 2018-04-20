В Уфе осудили стоматолога за вождение в пьяном виде по поддельным правам

В мировом суде Кировского района Уфы вынесен приговор 33-летнему врачу-стоматологу, который признан виновным в управлении автомобилем в нетрезвом виде. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным прокуратуры, мужчина впервые совершил данное правонарушение в апреле 2017 года и был тогда лишен водительских прав за нетрезвое вождение.

Через полгода стоматолог приобрел через интернет за 14 тысяч рублей поддельное водительское удостоверение и вклеил в него свою фотографию, указав вместо своей фамилии данные другого человека. А через несколько дней его задержали опять за вождение в нетрезвом виде. Опытный инспектор заодно распознал и поддельные права.