В Башкирии суд арестовал школьника, устроившего резню в своей школе

Сегодня, 20 апреля, стало известно, что Стерлитамакский городской суд вынес решение об аресте Артема Т., на два месяца.

Подросток был доставлен под конвоем в здание суда из больницы, где он проходил лечение после трагедии, происшедшей 18 апреля в школе №1, где он учится.

Напомним, утром в среду, 18 апреля, Артем Т. Явился вошел в кабинет информатики и напал с канцелярским ножом на двух своих одноклассниц, а затем нанес множественные колото-резаные раны учительнице, попытавшейся защитить учеников. После этого Артем выплеснул бензин, принесенный с собой, на парты и поджег их, а сам попытался покончить с собой.

Все четверо были госпитализированы, сейчас они уже переведены из реанимации в обычные палаты, их жизням ничего не угрожает. Со всеми участниками трагедии работают психологи.