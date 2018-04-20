В Башкирии суд арестовал школьника, устроившего резню в своей школе
17-летний Артем проведет под арестом как минимум два месяца.
Сегодня, 20 апреля, стало известно, что Стерлитамакский городской суд вынес решение об аресте Артема Т., на два месяца.
Подросток был доставлен под конвоем в здание суда из больницы, где он проходил лечение после трагедии, происшедшей 18 апреля в школе №1, где он учится.
Напомним, утром в среду, 18 апреля, Артем Т. Явился вошел в кабинет информатики и напал с канцелярским ножом на двух своих одноклассниц, а затем нанес множественные колото-резаные раны учительнице, попытавшейся защитить учеников. После этого Артем выплеснул бензин, принесенный с собой, на парты и поджег их, а сам попытался покончить с собой.
Все четверо были госпитализированы, сейчас они уже переведены из реанимации в обычные палаты, их жизням ничего не угрожает. Со всеми участниками трагедии работают психологи.
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