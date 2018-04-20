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В Башкирии нападавшего на школу подростка вывели из больницы с конвоем
Сюжеты:
Весна в БашкирииБолеем за нашихЧП в школе
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В Башкирии нападавшего на школу подростка вывели из больницы с конвоем

Сегодня, 13:04ПроисшествияРустэм Башкирцев
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