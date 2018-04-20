Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
Глава регионального НОД объяснил реплику соратника о резне в Стерлитамаке
Сюжеты:
Весна в БашкирииБолеем за нашихЧП в школе
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
2

Глава регионального НОД объяснил реплику соратника о резне в Стерлитамаке

Сегодня, 10:49ПроисшествияТатьяна Майорова
Читайте
также
Участница «Мисс России» от Башкирии: Если выиграю, стану «Мисс Мира»!
Анализируй это: мы проверили снег из парка «Первомайский» и из Затона в Уфе
Тест: хорошо ли вы знаете весельчаков из Башкирии и их шутки