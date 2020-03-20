В Красноярске полиция задержала местных жителей за изготовление оружия

Об этом стало известно в пятницу, 20 марта, сообщает газета «Известия».

Отмечается, что мужчины смогли переделать два холостых автомата Калашникова в боевое оружие, которое и планировали продать. Их задержали. Отмечается, что все задержанные уже были судимы ранее.