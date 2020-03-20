В Красноярске полиция задержала местных жителей за изготовление оружия
Вчера, 19:05ПроисшествияФото: pixabay.com
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Трое жителей Красноярска стали фигурантами уголовного дела об изготовлении оружия и его незаконном хранении.
Об этом стало известно в пятницу, 20 марта, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что мужчины смогли переделать два холостых автомата Калашникова в боевое оружие, которое и планировали продать. Их задержали. Отмечается, что все задержанные уже были судимы ранее.
Если суд докажет вину подозреваемых, они могут лишиться свободы на восемь лет
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