В Челябинской области сгорело поселение цыган

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Под Челябинском в поселке Исаково произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило примерно в 1:00 по местному времени.
Как сообщает издание kursdela.biz, огонь распространился на 600 квадратных метров, горели цыганские дома. Поселок находился слишком далеко от пожарного гидранта, из-за чего специалистам пришлось вызвать пожарный поезд.
Огонь был локализован за несколько часов.
В результате инцидента пострадал один мужчина, его госпитализировали.
По факту произошедшего проводится проверка.
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