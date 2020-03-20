В Башкирии ребенок упал с крыши дома по вине ЖЭУ
Вчера, 13:44ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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В Туймазах ребенок спокойно залез на крышу и упал, поскользнувшись.
В межрайонной прокуратуре сообщили, что в Туймазах в отношении ЖЭУ №5 провели проверку после падения с крыши двухэтажного дома несовершеннолетнего ребенка.
Сообщается, что мальчик свободно проник на крышу, так как запирающее устройство на люке отсутствовало, и в результате падения получил телесные повреждения.
В прокуратуре решили, что травмы ребенок получил по вине ЖЭУ № 5, которые не обслуживали введенную территорию.По результатам проверки в адрес управляющей компании внесено представление.
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