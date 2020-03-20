В Башкирии ребенок упал с крыши дома по вине ЖЭУ

В межрайонной прокуратуре сообщили, что в Туймазах в отношении ЖЭУ №5 провели проверку после падения с крыши двухэтажного дома несовершеннолетнего ребенка.

Сообщается, что мальчик свободно проник на крышу, так как запирающее устройство на люке отсутствовало, и в результате падения получил телесные повреждения.