В Башкирии нашли обглоданный труп пропавшего мужчины
Вчера, 16:16ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Мужчина числился пропавшим уже несколько месяцев.
Тело погибшего обнаружили в Уфимском районе в одном из садовых товариществ вчера, 19 марта. На теле мужчины полицейские обнаружили следы укусов диких животных.
Позже правоохранителям удалось установить, что мужчина числился пропавшим с января этого года. По данным «КП-Уфа», при мертвеце было с собой пенсионное удостоверения.
На момент пропажи, сообщают журналисты, он вышел из дома и бесследно исчез в том же садовом товариществе. Причины смерти пока что выясняются.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей