В Башкирии нашли обглоданный труп пропавшего мужчины

Тело погибшего обнаружили в Уфимском районе в одном из садовых товариществ вчера, 19 марта. На теле мужчины полицейские обнаружили следы укусов диких животных.

Позже правоохранителям удалось установить, что мужчина числился пропавшим с января этого года. По данным «КП-Уфа», при мертвеце было с собой пенсионное удостоверения.