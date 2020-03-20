Уфимка задушила своего сожителя и призналась через четыре года

Тело мужчины было обнаружено 21 августа 2016 года. Эксперты заключили, что смерть наступила в результате удушья и черепно-мозговой травмы, сожительница сообщила, что нашла тело только утром. Следователи преступника тогда установить не смогли.

В 2019 году следователи продолжили допросы родственников убитого и узнали, что женщина о смерти мужчины знала уже ночью, после чего удалось установить ее причастность По данным следователей, обвиняемая во время ссоры несколько раз ударила предметам по голове и шее, а после вызвала скорую помощь. чтобы представить случившееся, как скоропостижную смерть.