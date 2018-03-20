В Уфе затопило дорогу на проспекте Октября

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Транспорт с трудом справляется с потоком воды.
В столице Башкирии сегодня произошла крупная коммунальная авария. Недалеко от остановки "Фирма Мир" затопило дорогу. Вода льется рекой, которую трудом обходят пешеходы и объезжает транспорт.
Видеозапись с места появилась в соцсетях.
Как прояснилось, "Уфаводоканал" недалеко от этого места проводит плановую работу для врезки и замены запорной арматуры. Вода на улице возникла в связи с опорожнением водопровода диаметром 300 мм.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей