В Уфе под колесами автобуса погиб 14-летний мальчик

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
От полученных травм он скончался на месте.
Это произошло сегодня вечером, на улице Сипайловская.
О происшествии в собственном блоге сообщил главный автоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов. Согласно его данным, 42-летний водитель сбил 14-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.
Когда приехала “скорая”, подросток еще был жив, но его не удалось спасти. От полученных при ударе автобуса травм он скончался на месте.
Как утверждают очевидцы, с ним были еще три товарища. Автобус зацепил только его.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей