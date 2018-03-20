В Уфе под колесами автобуса погиб 14-летний мальчик

Это произошло сегодня вечером, на улице Сипайловская.

О происшествии в собственном блоге сообщил главный автоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов. Согласно его данным, 42-летний водитель сбил 14-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

Когда приехала “скорая”, подросток еще был жив, но его не удалось спасти. От полученных при ударе автобуса травм он скончался на месте.