В Башкирии проводится проверка по факту гибели рыбака

В Следкоме Башкирии на данный момент проводят доследственную проверку по этому факту.

Тело принадлежит 44-летнему жителю села Инзер. По предварительным данным, он утонул, провалившись под лед сельского пруда во время рыбалки.

Следователи предупреждают жителей республики об опасности весеннего льда. Если под ногами появились трещины, нельзя убегать. Лучше всего – аккуратно лечь на лед и перекатываться на безопасное место.