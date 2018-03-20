В Башкирии проводится проверка по факту гибели рыбака

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Труп мужчины был найден 19 марта в Белорецком районе в пруду.
В Следкоме Башкирии на данный момент проводят доследственную проверку по этому факту.
Тело принадлежит 44-летнему жителю села Инзер. По предварительным данным, он утонул, провалившись под лед сельского пруда во время рыбалки.
Следователи предупреждают жителей республики об опасности весеннего льда. Если под ногами появились трещины, нельзя убегать. Лучше всего – аккуратно лечь на лед и перекатываться на безопасное место.
Безопасным считается лед зеленоватого оттенка толщиной не менее 10 см.
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