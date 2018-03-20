В Башкирии осудят виновных в избиении заключенного

Завершено расследование уголовного дела по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека" и "Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний", сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

14 мая прошлого года осужденный из исправительной колонии №4, будучи в пьяном состоянии, ударил самодельным ножом в живот дежурного помощника начальника колонии, причинив ему тяжкий вред здоровью,