Гимнаст, упавший с высоты в цирке в Уфе, пошел на поправку
Сегодня, 11:11ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Вести-Башкортостан
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сейчас 24-летний Майкл Селидон уже чувствует себя удовлетворительно.
Цирковой гимнаст Майкл Селидон, который получил травму после падения с высоты во время представления в минувшее воскресенье, отделался переломом. Но сейчас артист чувствует себя удовлетворительно. Об этом сообщили Вести-Башкортостан.
Напомним, ЧП произошло во время представления в цирке-шапито. Гимнаст сорвался с трапеции и рухнул прямо на манеж. До приезда скорой помощи ему оказали первую помощь медики из числа зрителей. Потом пострадавший был госпитализирован.
Врачи диагностировав у артиста перелом. Решено, что реабилитацию мужчина будет проходить на дому. При этом известно, что руководство цирка взяло на себя все расходы, связанные с его лечением. Номер с воздушными полотнами в программе заменили.
Видео
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей