В Уфе погиб мужчина под снежной лавиной, сошедшей с крыши
Смертельный случай произошел в Октябрьском районе столицы.
Сегодня, 20 февраля, произошел несчастный случай со смертельным исходом возле одного из частных домов в Октябрьском районе Уфы. Подробности сообщили в пресс-службе городского Управления гражданской защиты.
По уточненным данным, в пятом часу вечера 61-летний мужчина взобрался на крышу своего частного дома и начал сбрасывать снег с крыши пристроя. Внезапно с основной кровли дома начался сход гигантской массы снега, которая увлекла человека вниз и погребла полностью.
Свидетели происшедшего вызвали спасателей и сами бросились откапывать пострадавшего. Однако, к сожалению, спасти его не удалось.
Обстоятельства происшедшего выясняются.
Напомним, ранее мы рассказывали о похожем случае, происшедшем в Ишимбае, там погибла женщина.
Спасатели просят население проявлять максимальную осторожность при очистке снега.