В Уфе погиб мужчина под снежной лавиной, сошедшей с крыши

Сегодня, 20 февраля, произошел несчастный случай со смертельным исходом возле одного из частных домов в Октябрьском районе Уфы. Подробности сообщили в пресс-службе городского Управления гражданской защиты.

По уточненным данным, в пятом часу вечера 61-летний мужчина взобрался на крышу своего частного дома и начал сбрасывать снег с крыши пристроя. Внезапно с основной кровли дома начался сход гигантской массы снега, которая увлекла человека вниз и погребла полностью.

Свидетели происшедшего вызвали спасателей и сами бросились откапывать пострадавшего. Однако, к сожалению, спасти его не удалось.

Обстоятельства происшедшего выясняются.

Напомним, ранее мы рассказывали о похожем случае, происшедшем в Ишимбае, там погибла женщина.