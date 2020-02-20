В Ташкенте пресекли деятельность террористической организации
20 февраля, 13:51ПроисшествияФото: pixabay.com
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В столице Узбекистана силовики задержали участников запрещенной в России террористической организации Катиба Таухид валь Джихад».
21 члена террористического сообщества задержали силовые структуры Узбекистана. По сообщению пресс службы Главного управления внутренних дел Ташкента, задержания происходили по 18 адресам.
Согласно показаниям задержанных, они попали под влияние соотечественника, который в настоящее время находится в Сирии, пишет RT. Члены Ташкентского сообщества собирались оказывать ему финансовую помощь, а затем присоединиться к нему в Сирии.
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