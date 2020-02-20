В Башкирии установили личности парней, примотавших друга скотчем к автомобилю

Сегодня, 20 февраля, стало известно, что в городе Октябрьском установлены личности «весельчаков», которые два дня назад примотали своего друга скотчем к багажнику «Лады» и устроили катания по городу. Номер автомобиля был скрыт.

Видеоролик с доказательствами своего поступка молодые люди выложили в соцсети, и он быстро стал популярным.

Тем временем полиция взялась за поиск жизнерадостной компании и довольно быстро установила данные всех ее участников.

Выяснилось, что за рулем «Лады» был в момент странного «эксперимента» был 19-летний парень. На него составлен протокол за нарушение правил перевозки людей и вождение со скрытыми госномерами. В итоге набралась сумма более пяти тысяч рублей.