В Башкирии установили личности парней, примотавших друга скотчем к автомобилю
Глава ГИБДД МВД по РБ Динар Гильмутдинов рассказал об этом в своем блоге.
Сегодня, 20 февраля, стало известно, что в городе Октябрьском установлены личности «весельчаков», которые два дня назад примотали своего друга скотчем к багажнику «Лады» и устроили катания по городу. Номер автомобиля был скрыт.
Видеоролик с доказательствами своего поступка молодые люди выложили в соцсети, и он быстро стал популярным.
Тем временем полиция взялась за поиск жизнерадостной компании и довольно быстро установила данные всех ее участников.
Выяснилось, что за рулем «Лады» был в момент странного «эксперимента» был 19-летний парень. На него составлен протокол за нарушение правил перевозки людей и вождение со скрытыми госномерами. В итоге набралась сумма более пяти тысяч рублей.
Глава ГИБДД МВД по РБ Динар Гильмутдинов отметил, что реакция на происшедшее большинства пользователей соцсетей была правильная – они осудили опасных «шутников».