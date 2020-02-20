В Башкирии предъявлено обвинение мужчине, зверски избившему многодетную женщину

Сегодня, 20 февраля, стало известно, что Дуванский межрайонный следственный отдел следкома предъявил обвинение 27-летнему жителю Салаватского района, который жестоко избил свою знакомую, скончавшуюся через три месяца, проведенные в коме.

Этот жуткий сюжет стал известен на всю страну после того, как о нем рассказали в программе Первого канала «Мужское/Женское».

В программе «Мужское и женское» ранее сообщалось, что в день, когда все произошло, Айгуль была в гостях у своего сожителя, вместе с ними были еще две подруги. Компания украсила свой вечер алкогольными напитками.

Во время празднования между Айгуль и еще одной гостьей произошел конфликт, и девушки вышли разбираться, а после подрались. В эфире Первого канала возлюбленный Айгуль по имени Вадим заявил, что после драки она пришла домой сама, спокойно выпивала дальше, а потом легла спать.

26 января пострадавшая скончалась, так и не придя в сознание, в больнице в Челябинской области. У нее остались трое детей.

Как отмечали участники телешоу, сразу было очевидно, что участники конфликта чего-то не договаривают, потому что после того дня Айгуль впала в кому и провела в таком состоянии три месяца. Ее мама была уверена, что такие повреждения дочь не могла получить из-за небольшой драки, ее наверняка избивали все вместе.