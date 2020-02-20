В Башкирии под тяжестью снега проломился козырек у школы
ЧП произошло в селе Старосубхангулово Бурзянского района.
Накануне, в ночь с 18 на 19 февраля, серьезное ЧП произошло в средней школе в селе Старосубхангулово Бурзянского района рухнул козырек средней школы. Подробности сообщили в ГУ МЧС РФ по РБ.
Ранним утром персонал школы обнаружил, что под тяжестью огромной снежной шапки, состоящей в основном из мокрого снега, обрушился козырек при входе в школу. Повезло, что ЧП случилось ночью, и поэтому никто из людей и детей не пострадал.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РБ, место обрушения было оперативно расчищено работниками школы. Сейчас решается вопрос о проведении ремонтных работ. Администрация школы подумывает также о том, предъявлять ли претензии строителям, соорудившим такой опасный козырек в виде ящика, где стал копиться снег, его было трудно очищать.