Под Иркутском приостановили работу школы из-за высокой концентрации радона в классах

Отмечается, что в результате плановой проверки сотрудники Роспотребнадзора выявили значительное превышение концентрации радона, являющегося радиоактивным веществом. В отношении администрации школы составлен протокол об административном правонарушении.

Учебное заведение вновь будет работать только после завершения всех необходимых работ. Сейчас все 59 учеников продолжают заниматься в школе расположенной рядом деревни Усть-Куда. Жалоб от школьников на ухудшение самочувствия не было.