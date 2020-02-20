Под Иркутском приостановили работу школы из-за высокой концентрации радона в классах
20 февраля, 14:28ПроисшествияФото: pixabay.com/
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Судебные приставы минимум на 65 суток остановили работу начальной школы в населенном пункте Столбова (Иркутская область, Иркутский район). Причиной стало превышение внутри здания концентрации радона.
Об этом стало известно 20 февраля, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что в результате плановой проверки сотрудники Роспотребнадзора выявили значительное превышение концентрации радона, являющегося радиоактивным веществом. В отношении администрации школы составлен протокол об административном правонарушении.
Учебное заведение вновь будет работать только после завершения всех необходимых работ. Сейчас все 59 учеников продолжают заниматься в школе расположенной рядом деревни Усть-Куда. Жалоб от школьников на ухудшение самочувствия не было.
Продукты разложения радона вызывают микроожоги в легких, а также повреждают хромосомы в клетках костного мозга. Это увеличивает вероятность развития лейкоза.
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