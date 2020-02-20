Налоговики прокомментировали обыски в их офисах в Уфе

Сегодня, 20 февраля, вечером, представители республиканского управления ФНС предоставили комментарий по поводу обысков, проведенных в их здании.

По их словам, получается, что нынешние следственные действия были проведены по итогам собственной служебной проверки, проведенной налоговиками.

Основанием для проверки стало сообщение о возможном преступлении, которое поступило от некой женщины еще в ноябре прошлого года. Служебное расследование было проведено в кратчайшие сроки. Тревожный сигнал получил подтверждение, после этого материалы собственной проверки уже были переданы в правоохранительные органы.

Сотрудники, подозреваемые в преступлении, были отстранены от работы еще до начала следствия.

Напомним, как сообщил Медиакорсети еще утром собственный источник, речь идет о незаконном расходовании бюджетных средств, выделенных на ремон зданий налоговых инспекий в республике.