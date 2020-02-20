Ан-2 совершил аварийную посадку в Магадане, возбуждено уголовное дело

Согласно материалам следствия, 20 февраля небольшой пассажирский самолет Ан-2 отправился в рейс из Магадана. Позже он вынужден был сесть неподалеку от аэропорта, причем не на ВПП. На сегодняшний день у следствия имеются две основные версии: технические неполадки и нарушение правил пилотирования.