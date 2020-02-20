Ан-2 совершил аварийную посадку в Магадане, возбуждено уголовное дело
20 февраля, 21:05ПроисшествияФото: pxhere.com
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Следком возбудил уголовное дело по факту аварийной посадки самолета, выполнявшего доставку пассажиров из Магадана.
Согласно материалам следствия, 20 февраля небольшой пассажирский самолет Ан-2 отправился в рейс из Магадана. Позже он вынужден был сесть неподалеку от аэропорта, причем не на ВПП. На сегодняшний день у следствия имеются две основные версии: технические неполадки и нарушение правил пилотирования.
Как сообщает rns.online, на борту самолета находились 2 пилота и 12 пассажиров. В результате аварийной посадки пострадали 13 человек, они были доставлены в больницу. Погибших нет.
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