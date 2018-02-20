Верховный суд Башкирии поставит точку в деле о махинациях с землёй в Уфе

Ранее три участника преступной схемы уже были осуждены.

21 февраля Верховный суд Башкирии рассмотрит апелляцию по делу о незаконном получении 28 гектаров земли, рядом посёлком Нагаево в черте Уфы.

Как ранее удалось доказать в суде первой инстанции, в 2014 году осуждённые обратились в администрацию города представившись садоводами, и попросили выделить им землю для огородов. В администрации города просьбу сочли обоснованной и на безвозмездной основе передали трём «садоводам» 28 гектаров земли рядом с коттеджным посёлком Нагаево. Как ранее сообщали в прокуратуре региона, администрация проигнорировала сразу несколько законов: в прессе не было размещено извещение о возможности аренды, да и землю должны были выдать из расчёта по 10-12 соток на каждого, а выдали значительно больше. Естественно полученные участки тут же поступили в продажу, по подтверждённым данным только в течение нескольких месяцев «садоводы» смогли продать несколько участков заработав более 30 млн рублей.

Всплыла схема лишь 2015 году после прокурорской проверки в управлении по земельным ресурсам администрации города. Тогда ведомство обратилось в суд с иском о признании сделок ничтожными, но башкирский арбитраж встал на сторону «садоводов». Через несколько месяцев прокуратуре всё-таки удалось оспорить сделки в апелляционном арбитражном суде в Екатеринбурге, и вернуть землю городу, тогда же и было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

В течение двух лет следователи второго отдела по расследованию особо важных дел СК РБ устанавливали обстоятельства совершённого преступления. Итогом расследования стал обвинительный приговор, вынесенный в ноябре 2017 года в отношении Г. Арпишкина, Р. Мирсаева и В. Иванова. В зависимости от их роли в деятельности группы они приговорены к разным срокам наказания, Арпишкин – 6 лет и штраф в 1 млн рублей, Мирсаев – 3 года и штраф 700 тысяч, Иванов 3 года условно и штраф 600 тысяч.

Сейчас осуждённые находятся в уфимском следственном изоляторе, в колонию их не могут отправить из-за поданной ими апелляции, рассмотрение которой назначено на 21 февраля.