В Уфе осудили бывшего дознавателя Аллу Артемьеву

Суд назначил дознавателю три года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и лишением права занимать должности в правоохранительных органах на этот же срок.

Алла рассказала, что в прокуратуре долго отказывали в возбуждении дела, на словах требовали вынести отказ, за это время мужчина вновь избил свою мать. При этом участковый самостоятельно приобщил новый материал к делу, чего не имел права делать. После того, как прокуроры всё же прислали материал, Артемьева попыталась вызвать мужчину на допрос, однако участковый не смог найти подозреваемого, и дознаватель не смогла ни продлить ему подписку о невыезде, ни принять меры к его аресту.