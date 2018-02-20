В Уфе осудили бывшего дознавателя Аллу Артемьеву

27-летнюю Аллу Артемьеву осудили по статьям «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека» и «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
Суд назначил дознавателю три года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и лишением права занимать должности в правоохранительных органах на этот же срок.
Напомним, 29 сентября 2016 года Алла Артемьева возбудила уголовное дело по факту угрозы местного жителя убийством пожилой матери. 4 октября от потерпевшей поступило ходатайство о заключении сына под стражу из-за угроз. Дознаватель не смогла принять решение по ходатайству. Пожилую мать убили 12 ноября 2016 года.
Алла рассказала, что в прокуратуре долго отказывали в возбуждении дела, на словах требовали вынести отказ, за это время мужчина вновь избил свою мать. При этом участковый самостоятельно приобщил новый материал к делу, чего не имел права делать. После того, как прокуроры всё же прислали материал, Артемьева попыталась вызвать мужчину на допрос, однако участковый не смог найти подозреваемого, и дознаватель не смогла ни продлить ему подписку о невыезде, ни принять меры к его аресту.
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