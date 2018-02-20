В башкирской больнице два года использовали поддельное медоборудование

Прокуратура региона добилась замены поддельного медицинского оборудования в центральной больнице Мишкинского района Башкирии. Как установили следователи, оборудование, оказавшееся фальсификатом, было приобретено в 2014 году у коммерческой фирмы региональным Минздравом. За два аппарата для стерилизации инструментов ведомство заплатило более 14 млн рублей. После поставки оборудование было передано в районную больницу. Первые сомнения в доброкачественности и аппаратуры появились в 2016 году, когда один из аппаратов окончательно вышел из строя, а второй пришлось ремонтировать.