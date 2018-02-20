В башкирской больнице два года использовали поддельное медоборудование
Прокуратура региона добилась замены поддельного медицинского оборудования в центральной больнице Мишкинского района Башкирии. Как установили следователи, оборудование, оказавшееся фальсификатом, было приобретено в 2014 году у коммерческой фирмы региональным Минздравом. За два аппарата для стерилизации инструментов ведомство заплатило более 14 млн рублей. После поставки оборудование было передано в районную больницу. Первые сомнения в доброкачественности и аппаратуры появились в 2016 году, когда один из аппаратов окончательно вышел из строя, а второй пришлось ремонтировать.
В результате проведённой проверки прокуроры выяснили, что главврач больницы проигнорировал законодательство и не проверил технику при получении, хотя должен был сверить номера аппаратов с базой Росздравнадзора. За это нарушение он был наказан в административном порядке по статье 6.28 КоАП (Нарушение установленных правил в сфере обращения медицинских изделий), максимальная санкция по статье штраф в размере десяти тысяч рублей.
Также результатом проверки стала замена оборудования на прошедшее необходимые испытания и имеющее необходимые сертификаты.
Партнер рубрики "РОО СПЗ Комитет правовой защиты населения Республики Башкортостан".