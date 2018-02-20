В Башкирии легковушка на встречке протаранила Камаз

В Янаульском районе Башкирии произошла авария с участием отечественного ВАЗ 2114 и грузового Камаза. По предварительным данным водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и протаранил грузовик. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Башкирии в аварии серьёзно пострадал водитель ВАЗа, его срочно госпитализировали, сейчас он находится в одной из местных больниц.