В Башкирии легковушка на встречке протаранила Камаз

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Малолитражку буквально смяло в гармошку.
В Янаульском районе Башкирии произошла авария с участием отечественного ВАЗ 2114 и грузового Камаза. По предварительным данным водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и протаранил грузовик. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Башкирии в аварии серьёзно пострадал водитель ВАЗа, его срочно госпитализировали, сейчас он находится в одной из местных больниц.
Всего за прошедшие сутки на дорогах Башкирии произошло 11 ДТП, в которых пострадало 11 человек.
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Партнер рубрики "РОО СПЗ Комитет правовой защиты населения Республики Башкортостан".
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