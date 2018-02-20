В Башкирии глава сельсовета пойдет под суд за махинации с землей

51-летний глава Ишеевского сельсовета Ишимбайского района обвиняется по статьям «Мошенничество с использованием служебного положения» и «Служебный подлог», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
С марта 2011 года по август 2014 года глава сельского поселения незаконно поручила подчиненному сотруднику администрации сельсовета изготовить и выдать выписки из похозяйственной книги о принадлежности участков в 312 соток в деревне Канакаево десяти гражданам. Граждане являлись родственниками и знакомыми главы поселения. По выпискам были зарегистрированы права собственности. Местному бюджету причинен ущерб в пять миллионов рублей.
Уголовное дело с обвинительным приговором направлено прокурору для утверждения и последующего направления в суд.
Партнер рубрики "РОО СПЗ Комитет правовой защиты населения Республики Башкортостан"