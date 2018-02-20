В Башкирии глава сельсовета пойдет под суд за махинации с землей

С марта 2011 года по август 2014 года глава сельского поселения незаконно поручила подчиненному сотруднику администрации сельсовета изготовить и выдать выписки из похозяйственной книги о принадлежности участков в 312 соток в деревне Канакаево десяти гражданам. Граждане являлись родственниками и знакомыми главы поселения. По выпискам были зарегистрированы права собственности. Местному бюджету причинен ущерб в пять миллионов рублей.