В Башкирии доярка, которую избил руководитель, пожаловалась прокурору

Женщина жалуется на неправомерные действия следователя Нефтекамского межрайонного следственного отдела СК РФ по РБ.

Жительница Краснокамского района Башкирии, бывшая сотрудница сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) «Агрофирма Колос» Аксана Ильясова, которую летом прошлого года избил руководитель СПК, пожаловалась прокурору республики Андрею Назарову.

Напомним, что в инцидент произошел в августе прошлого года. Женщина пришла на вечернюю дойку, но к исполнению своих должностных обязанностей так и не приступила из-за того, что ее избил председатель СПК Ильгиз Сираев.

Как пояснил представитель Аксаны Ильязовой Зайкат Лукманов, женщина в сентябре обратилась в Нефтекамское РОВД, сотрудники которого внимательно изучили все обстоятельства и нашли основания для возбуждения уголовного дела. После этого все материалы они направили в Межрайонный следственный отдел СК из-за того, что господин Сираев был депутатом сельсовета. Однако в районном отделе СК расследовать дело не стали, а обманом заставили женщину подписать заявление, что она не имеет претензий к человеку, который ее избил.

В своей жалобе (есть в распоряжении «Медиакорсети») Аксана рассказывает то, что опрос 12.10.2017 года проводил следователь Нефтекамского МСО СУ СК РФ по РБ Ханов А. Во время опроса, по ее словам, следователь неоднократно «выражая интересы Сираева И.Ф.» угововаривал ее подписать заявление об отказе от претензий, просил дождаться прихода подозреваемого с целью примирения. Так, он продержал ее в СК около трех часов. Мужчина так и не пришел. После этого следователь предоставил Аксане на подпись документы, не объяснив смысла их содержания.