В Урае суд приговорил мужчину, обвиняемого в продаже наркотических средств, к двенадцати годам колонии строгого режима.

По сообщению издания “Муксун”, в ходе следствия у подсудимого была обнаружена и изъята крупная партия наркотических средств синтетического происхождения. Известно, что в прошлом году подсудимый для получения прибыли продал наркотики наркозависимому человеку. Представленных следствием доказательств оказалось достаточно для вынесения обвинительного приговора и суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на двенадцать лет в колонии строго режима.

