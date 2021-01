На Южном Урале пропали правительственные автомобили

Из правительственного гаража в Челябинской области пропали государственные иномарки.

По сообщению издания “Курс дела”, в 2019 году правительство Челябинской области закупило пятьдесят шесть автомобилей для проведения саммитов. Двадцать пять из них в прошлом году во время пандемии было передано медикам, а судьба остальный неизвестна. Поскольку в результате сложной эпидемиологической ситуации были отменены все международные мероприятия, автомобили марки “Тойота” оказались невостребованными. В Правительстве региона заявили, что все машины стоят в гараже, а 10 из них используется для перевозки чиновников.

