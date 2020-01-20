Житель Петербурга «пошутил» о взрыве идущего на посадку в Пулкове самолета
Вчера, 19:01ПроисшествияФото: pixabay.com
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Диспетчеру оперативной службы сообщили по телефону об угрозе взрыва самолета в аэропорту «Пулково».
ФедералПресс пишет, что согласно имеющейся информации, петербуржец ранее совершил звонок по номеру 112, сообщив о взрыве идущего на посадку в Пулкове самолета. В ходе осмотра лайнера специалисты не нашли взрывчатых веществ. Пассажиров не эвакуировали. Сотрудники правоохранительных органов выехали по адресу звонка, поступившего диспетчеру оперативной службы от неизвестного мужчины.
Отмечается, что злоумышленник был задержан в квартире своего товарища на улице Летчика Пилютова. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении "шутника" действует подписка о невыезде.
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