Житель Петербурга «пошутил» о взрыве идущего на посадку в Пулкове самолета

ФедералПресс пишет, что согласно имеющейся информации, петербуржец ранее совершил звонок по номеру 112, сообщив о взрыве идущего на посадку в Пулкове самолета. В ходе осмотра лайнера специалисты не нашли взрывчатых веществ. Пассажиров не эвакуировали. Сотрудники правоохранительных органов выехали по адресу звонка, поступившего диспетчеру оперативной службы от неизвестного мужчины.