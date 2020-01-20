В Уфе жильцы трех подъездов вернулись в дом, где после взрыва газа треснула стена

Сегодня, 20 января, на оперативном совещании в правительстве Башкирии руководитель госкомитета по чрезвычайным ситуациям РБ Фарит Гумеров проинформировал о том, как ликвидируются последствия хлопка газовоздушной смеси в двухэтажном доме в северной части Уфы.

Напомним, это случилось утром 15 января. После хлопка получил ожоги почти 50% тела 32-летний мужчина и пострадали из-за обвала стены его соседи - 37-летняя женщина с 15-летним сыном. Мать с сыном после оказания медпомощи получают амбулаторное лечение, а мужчина нуждается в более длительной госпитализации.

Жителям пострадавшего подъезда предложили поселиться в Центре временного размещения пострадавших Управления гражданской защиты Уфы. Восемь человек приняли это предложение.

По словам Фарита Гумерова, после обследования квартир и подъездов специалистами управляющей компании жильцам остальных трех подъездов разрешили вернуться домой.