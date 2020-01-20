В Уфе во время празднования Крещения мужчина угрожал оружием верующим

Несмотря на то, что в пресс-службе МЧС по республике, а также в правительстве региона отчитались о том, что никаких происшествий во время празднования Крещения Господня не произошло, стало известно о неприятном инциденте, которое случилось на иордани реки Белой около бассейна «Юность» в Уфе.

Во время церемонии Крещения ночью, один из мужчин, решивших, видимо, окунуться в прорубь, повздорил со своим знакомым по неизвестной причине. Конфликт разгорался прямо на глазах у присутствовавших людей. В какой-то момент разгоряченный конфликтом мужчина, по словам очевидцев, достал травматическое оружие и начал им угрожать. Позже выяснилось, что оно было не заряжено.

По сообщениям очевидцев, мужчина также выкрикивал ругательства в адрес пришедших православных. По данным Медиакорсети, инцидент произошел прямо в палатке, где переодевались люди.

К счастью, никто не пострадал – дежурившие на месте сотрудники полиции оперативно пресекли конфликт и доставили мужчину в ближайшее отделение. Проводится проверка, выясняются все причины, обстоятельства, личность дебошира. Пока неизвестно, находился ли уфимец в состоянии алкогольного опьянения.

Отметим, что в Уфе на Крещение в купелях окунулись более 14 тысяч человек.