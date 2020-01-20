В Уфе во время празднования Крещения мужчина угрожал оружием верующим
В Уфе на самой посещаемой иордани Уфы мужчина устроил конфликт с применением травматического оружия.
Несмотря на то, что в пресс-службе МЧС по республике, а также в правительстве региона отчитались о том, что никаких происшествий во время празднования Крещения Господня не произошло, стало известно о неприятном инциденте, которое случилось на иордани реки Белой около бассейна «Юность» в Уфе.
Во время церемонии Крещения ночью, один из мужчин, решивших, видимо, окунуться в прорубь, повздорил со своим знакомым по неизвестной причине. Конфликт разгорался прямо на глазах у присутствовавших людей. В какой-то момент разгоряченный конфликтом мужчина, по словам очевидцев, достал травматическое оружие и начал им угрожать. Позже выяснилось, что оно было не заряжено.
По сообщениям очевидцев, мужчина также выкрикивал ругательства в адрес пришедших православных. По данным Медиакорсети, инцидент произошел прямо в палатке, где переодевались люди.
К счастью, никто не пострадал – дежурившие на месте сотрудники полиции оперативно пресекли конфликт и доставили мужчину в ближайшее отделение. Проводится проверка, выясняются все причины, обстоятельства, личность дебошира. Пока неизвестно, находился ли уфимец в состоянии алкогольного опьянения.
Отметим, что в Уфе на Крещение в купелях окунулись более 14 тысяч человек.
Самыми посещаемыми стали иордани на озере Солдатском – здесь окунулись 3 240 человек, на реке Белой в районе спортивного комплекса «Юность» – 2 926 человек и на реке Уфе в микрорайоне Сипайлово – 2 215 человек.