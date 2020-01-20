В Перми в отеле погибли пять человек

Гостиница расположена в подвале жилого дома. Об этом информирует RNS.

После прорыва трубы отопления цокольный этаж здания быстро наполнился горячей водой. В результате происшествия погибли не менее пяти человек. Еще трое пострадавших были госпитализированы в больницу с ожогами различной степени и тяжести.

По словам официального представителя Следственного комитета Российской Федерации Светланы Петренко, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил заняться данным делом следователям центрального аппарата СК. В Пермь из Москвы направят специалистов, которые проведут полное и оперативное расследование. Опытные криминалисты соберут и зафиксируют все доказательства по делу гибели людей.