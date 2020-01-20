В Башкирии погиб упавший в винтовой конвейер тракторист

По его словам, это произошло 20 января, когда тракторист крестьянско-фермерского хозяйства упал в работающий винтовой конвейер во время работы на тракторе.

Мужчина скончался сразу же на месте происшествия. В настоящий момент гибель 40-летнего работника расследует следственный комитет, пока что проводится доследственная проверка, после которой будет принято решение о том, возбуждать ли уголовное дело или нет.