В Башкирии погиб упавший в винтовой конвейер тракторист
Сегодня, 14:45ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Несчастный случай произошел на ферме в Дюртюлинском районе.
Подробности несчастного случая сообщил на оперативном совещании председатель госкомитета по ЧС Фарит Гумеров.
По его словам, это произошло 20 января, когда тракторист крестьянско-фермерского хозяйства упал в работающий винтовой конвейер во время работы на тракторе.
Мужчина скончался сразу же на месте происшествия. В настоящий момент гибель 40-летнего работника расследует следственный комитет, пока что проводится доследственная проверка, после которой будет принято решение о том, возбуждать ли уголовное дело или нет.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей